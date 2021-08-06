Son dakika haberler: Konya’da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet Altun tutuklandı

SON DAKİKA HABERİ: Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet Altun tutuklandı | Video

NE OLMUŞTU?

Olay, geçtiğimiz 30 Temmuz Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dedeoğulları'na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yanındaki tabancayla bahçede bulunan Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları'na (35) ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonrası bahçede bulunan 7 kişi hayatını kaybederken, zanlı Altun geldiği kiralık araçla olay yerinden uzaklaştı. Katil zanlısı Mehmet Altun; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bölge Özel Harekat birimlerinin koordineli ve etkin çalışmaları neticesinde dün akşam saatlerinde Bozkır ilçesi civarında saklandığı yerde yakalandı.