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Giriş Tarihi: 6.8.2021 16:12

Söndürülen yangın tekrar alev aldı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Söndürülen yangın tekrar alev aldı

Karabük Yenice Karayolu Ödemiş köyü mevkiinde 4 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında çıkan ve ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları yapılan orman yangını bugün 14.30 sıralarında tekrar alevlendi.

Karabük Yenice Karayolu Ödemiş köyü mevkiinde 4 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında çıkan ve ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları yapılan Orman yangını bugün 14.30 sıralarında tekrar alevlendi.

Yangının tekrar alevlendiğini gören ekipler anında olaya müdahale etti. 6 arozöz, 3 su tankeri, 1 dozer, 2 ilk müdahale ekibi ve 43 personel ile yangına müdahale edilirken yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İlk çıkan yangında 0.9 dekarlık alan zarar görmüştü.

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Söndürülen yangın tekrar alev aldı
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