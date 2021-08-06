Söndürülen yangın tekrar alev aldı

Karabük Yenice Karayolu Ödemiş köyü mevkiinde 4 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında çıkan ve ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları yapılan Orman yangını bugün 14.30 sıralarında tekrar alevlendi.

Yangının tekrar alevlendiğini gören ekipler anında olaya müdahale etti. 6 arozöz, 3 su tankeri, 1 dozer, 2 ilk müdahale ekibi ve 43 personel ile yangına müdahale edilirken yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İlk çıkan yangında 0.9 dekarlık alan zarar görmüştü.