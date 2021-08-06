TÜRKMEN: "ÖRNEK VE İBRET OLMASI DİLEĞİYLE…"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise kediyi öldüren şüphelinin yakalandığını belirterek şunları söyledi: "3 gün önce içimizi kanatmıştı bu görüntüler. Sayın Kaymakamımızın da duyurduğu üzere zanlı tespit edildi, yakalandı ve gözaltına alındı. Yeni Hayvan Hakları Yasası uyarınca 'hapis' cezası istemiyle yargılanacak! Örnek ve ibret olması dileğiyle…" Türkmen olay anının görüntülerini de paylaştı.

Sosyal medyaya yansımıştı. Üsküdar'da kediyi öldüren şahıs yakalandı!