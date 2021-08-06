İstanbul Üsküdar İlçesi'nde Selami Ali Mahallesi Anıt Sokakta bir şahıs kediye işkence yaparak öldürmüş, bu anların görüntüsü sosyal medyada yayılmıştı. Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği şahsın yakalanması için çalışma başlatmıştı. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, kediyi öldüren zanlının Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yakalandığını sosyal medyadan açıkladı.
KEDİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Demiryürek, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Üsküdarlılar;bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Selami Ali Mahallesi Anıt Sokakta kedi öldürme konusu ile ilgili olarak; Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs ikamet ettiği adreste gözaltına alınmıştır. Şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısı tarafından verilecek talimatlar doğrultusunda adli süreç yürütülecektir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.
TÜRKMEN: "ÖRNEK VE İBRET OLMASI DİLEĞİYLE…"
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise kediyi öldüren şüphelinin yakalandığını belirterek şunları söyledi: "3 gün önce içimizi kanatmıştı bu görüntüler. Sayın Kaymakamımızın da duyurduğu üzere zanlı tespit edildi, yakalandı ve gözaltına alındı. Yeni Hayvan Hakları Yasası uyarınca 'hapis' cezası istemiyle yargılanacak! Örnek ve ibret olması dileğiyle…" Türkmen olay anının görüntülerini de paylaştı.
Sosyal medyaya yansımıştı. Üsküdar'da kediyi öldüren şahıs yakalandı!