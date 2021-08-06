İstanbul'da bir kişi; Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir adresten iki telefon, 12 bin lira değerinde bir bilgisayar ve 500 lira nakit para çaldı. Şüphelinin yansıdığı güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Şüphelinin kolunda dövme olduğu ve olay yerinden bir taksi ile kaçtığı tespit edildi.

Soygunu yapıp taksiyle kaçtı! Kolundaki dövme ele verdi | Video

Kimliği kısa sürede tespit edilen R.K. (34) isimli şüpheli Beylikdüzü İlçesi'nde başka bir hırsızlık olayına teşebbüs ettiği esnada yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.