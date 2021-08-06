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Giriş Tarihi: 6.8.2021 11:51 Son Güncelleme: 6.8.2021 11:57

Soygunu yapıp taksiyle kaçtı! Kolundaki dövme ele verdi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Soygunu yapıp taksiyle kaçtı! Kolundaki dövme ele verdi

İstanbul’da bir adresten 12 bin lira değerinde bir bilgisayar, 500 lira ve iki telefon çalan bir kişi, kolundaki dövmeden kimliği tespit edilerek yakalandı.

İstanbul'da bir kişi; Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir adresten iki telefon, 12 bin lira değerinde bir bilgisayar ve 500 lira nakit para çaldı. Şüphelinin yansıdığı güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Şüphelinin kolunda dövme olduğu ve olay yerinden bir taksi ile kaçtığı tespit edildi.

Soygunu yapıp taksiyle kaçtı! Kolundaki dövme ele verdi | Video

Kimliği kısa sürede tespit edilen R.K. (34) isimli şüpheli Beylikdüzü İlçesi'nde başka bir hırsızlık olayına teşebbüs ettiği esnada yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

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Soygunu yapıp taksiyle kaçtı! Kolundaki dövme ele verdi
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