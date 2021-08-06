Süper Loto sonuçları şu an itibariyle şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. MPİ canlı çekiliş için bilet alan ve kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiye kazanmak isteyen şans oyunu severler Süper Loto sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Son yapılan çekilişte, 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devredince bu haftaki çekilişe ilgi arttı. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Ağustos 2021 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Milli Piyango Online ile 5 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;
Süper Loto'nun 5 Ağustos Perşembe akşamı gerçekleştirilen son çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı. İşte kazaqndıran numaralar;
7 - 10 - 14 - 27 - 37 - 50
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Süper Loto'nun bu akşamki çekilişi 21.30'da www.millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlandı. Sonuçlara göre ise 6 bilen talihli çıkmadı ve 15.097.726,09 TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.