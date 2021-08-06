Tarihi kulede leylek rötarı

BURSA
'DA Sultan Abdülhamit
döneminde inşa edilen Tarihi saat kulesinde yapılacak olan restorasyon, leylek yuvası nedeniyle 7 ay ertelenmişti. Yumurtlama döneminin bitmesiyle birlikte yuvaya dokunulmaması şartıyla restorasyona başlandı. Yenişehir
'de bulunan tarihi saat kulesindeki restorasyon çalışmalarıyla ilgili izinler, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu
'ndan Ocak ayında alınmış ve Yenişehir Belediyesi tarafından ihale edilmişti. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın
, Leylek yuvası ve yumurtlama dönemi nedeniyle ihaleyi alan firmaya yer teslimi yapmamıştı. Aradan geçen 7 ayın ardından leylek yuvasına dokunmamak ve yuvanın bulunduğu bölümü göç mevsimden sonra restore etmek kaydıyla çalışmalara başlandı. Kent ile özdeşleşen tarihi saat kulesi gibi tepesine yuva yapan leyleklerin de kentin bir simgesi olduğunu belirten Başkan Aydın, saat kulesinin tepesindeki leylek çiftinin 4 yumurta için 34 gün kuluçkaya yattığını, 60 günde de yavrularını yuvadan uçurduğunu belirtti. Başkan Aydın, "Bu süreyi geçirdikten sonra yüklenici firmaya bu kez saat kulemizin tepesindeki yuvaya dokunmamak kaydıyla yer teslimi yaptık. Yuvanın olduğu bölümdeki onarım ise leyleklerimizin göç mevsiminde yapılacak. Zarar verilmeden yerinden alınacak olan yuva, onarım sonrası yine aynı noktaya konulacak" dedi.