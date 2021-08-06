Tekirdağ’da korkunç cinayet: Eski eşini minibüste katletti

ÖLDÜRMEK İÇİN TAKİP ETMİŞ

İrfan Barik, dün Senem Barik'i çalıştığı iş yerinden çıktıktan sonra takip etmeye başladı. Senem Barik, kızı B. B. (16) ile birlikte evlerine gitmek için Çınarlı Mahallesi Köprübaşı mevkisinde minibüse bindi. Eski eşinin arkasından minibüse binen İrfan Barik, Senem Barik'i, kızının gözleri önünde 4 yerinden bıçakladı. Senem Barik kanlar içinde yere yığılırken, İrfan Barik ise kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Senem Barik'i ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Senem Barik, acil serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



'EŞİMİ ÇOK KISKANIYORDUM'



Olaydan sonra kaçan katil zanlısı İrfan Barik, suç aleti ile birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. İrfan Barik'in emniyetteki ilk ifadesinde, "Eşimi çok kıskanıyordum. Barışmak istiyordum. Israrlarıma rağmen barışma isteğimi kabul etmedi. Kendisini kıskanıyordum. Barışıp evine dönmesini istiyordum. Olay gecesi takip ettim. Evine dönmesini söyledim. Kabul etmeyince bıçakladım" dedi.

İrfan Barik, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.