Teknede 100 çuval midye ile yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Gölcük İlçesi Ulaşlı mevkiinde bazı vatandaşlar tarafından kaçak midye avcılığı yapıldığına dair yapılan ihbarlar üzerine, bölgede Deniz Polisi tarafından, polis botu ile kontrollerde bulunuldu.