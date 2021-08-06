Teknede 100 çuval midye ile yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Gölcük İlçesi Ulaşlı mevkiinde bazı vatandaşlar tarafından kaçak midye avcılığı yapıldığına dair yapılan ihbarlar üzerine, bölgede Deniz Polisi tarafından, polis botu ile kontrollerde bulunuldu.
Vapur iskelesi açıklarında gerçekleştirilen kontrollerde, bir tekne içerisinde kaçak olarak midye avcılığı yaptığı tespit edilen M.B.O, yakalanarak gözaltın alındı.
Teknede yapılan kontrollerde, ele geçirilen 100 çuval midye denize bırakılırken, M.B.O hakkında adli işlem başlatıldı.