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Giriş Tarihi: 6.8.2021 08:59 Son Güncelleme: 6.8.2021 09:08

TikTok fenomeni Semih Varol’a tepki: İstanbul Taksim Meydanı’nı karıştırdı!

İHA
TikTok fenomeni Semih Varol’a tepki: İstanbul Taksim Meydanı’nı karıştırdı!

TikTok fenomeni Semih Varol İstanbul Taksim Meydanı’nı karıştırdı. Varol’un anlamsız şakasına tepki yağdı. O anlar kameralara böyle yansıdı

Binlerce takipçiye sahip TikTok fenomeni Semih Varol, sosyal medya hesabında paylaşacağı videoyu çekmek için arkadaşlarıyla birlikte Taksim Meydanı'na geldi. Elinde bulunan boş kolilerle vatandaşların yanına gidip adres sorarken birbirlerine bantlı yapışık kolileri vatandaşların üzerine düşürüyormuş gibi gösterdi. Arkadaşlarının yardımıyla o anları kayıt altına alan sosyal medya fenomenine kimi vatandaşlar gülerek karşılık verirken kimileri ise sert tepki gösterdi. Fenomenin yaptığı şaka ve topladığı tepkiler kameraya yansıdı.
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TikTok fenomeni Semih Varol’a tepki: İstanbul Taksim Meydanı’nı karıştırdı!
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