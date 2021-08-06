Traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Düzce'de, Jandarma Trafik Timlerince tarımsal faaliyette bulunan araçlara yönelik olası traktör kazalarının önüne geçebilmek amacıyla sabit ve seyir halinde kapsamlı denetimler yapıldı.

Denetimlerde traktörlerde görünmeyi sağlayan üçgen reflektör, flaşörlü lamba ile 2001 yılından sonra üretilen traktörlerde zorunlu olan devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak ölmesini veya ağır yaralanmasını engelleyen "Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi (ROPS)" bulunup bulunmadığı kontrol edildi.Traktör kazalarında, arkadan çarpmanın önlenmesi için, ışık donanımlarının çalışır durumda olması, traktör römorklarına "üçgen reflektör" takılması ve tepe lambası ile birlikte traktörlerin görünürlüğünün arttırılmasının büyük öneme sahip olduğu konusuna dikkat çekildi.