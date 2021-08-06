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Giriş Tarihi: 7.8.2021 01:44

Traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

ABBAS ÇAKAR
Traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timlerince, traktör sürücülerine "Koruma çerçevesi hayat kurtarır" projesi kapsamında ''Reflektör Tak, Görünür Ol'' sloganıyla reflektör dağıtımı yapıldı.

Düzce'de, Jandarma Trafik Timlerince tarımsal faaliyette bulunan araçlara yönelik olası traktör kazalarının önüne geçebilmek amacıyla sabit ve seyir halinde kapsamlı denetimler yapıldı.

Denetimlerde traktörlerde görünmeyi sağlayan üçgen reflektör, flaşörlü lamba ile 2001 yılından sonra üretilen traktörlerde zorunlu olan devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak ölmesini veya ağır yaralanmasını engelleyen "Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi (ROPS)" bulunup bulunmadığı kontrol edildi.Traktör kazalarında, arkadan çarpmanın önlenmesi için, ışık donanımlarının çalışır durumda olması, traktör römorklarına "üçgen reflektör" takılması ve tepe lambası ile birlikte traktörlerin görünürlüğünün arttırılmasının büyük öneme sahip olduğu konusuna dikkat çekildi.

YERİNDE BİLGİLENDİRME

Ekiplerce tarım işlerinde kullanılmak üzere imal edilmiş ve genişliği 2,55 metre ve 3,05 metre arasında veya daha fazla olan araçların günün kararmasından itibaren gün aydınlanıncaya kadar trafiğe çıkmamaları konularında traktör sürücülerine yerinde bilgilendirme yapıldı.

Üreten, üretilene değer katan, ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan çiftçilerin canlarının yanmaması için her türlü çalışmayı yapacaklarını belirten ekipler, kabin veya koruyucu çatı kullanımı, devrilme ve takla atma şeklindeki kazaların, ölümlü sonuçlanma ihtimalini dört kat düşürdüğünü belirterek sürücülerle birlikte traktör römorklarına reflektör taktı ve trafik güvenliği konusunda bilgilendirici broşürler verdi. Jandrma ekiplerinin trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetlerinin bundan sonra devam edeceği öğrenildi.

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Traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı
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