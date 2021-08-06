Türkiye’de 2003’ten bu yana 5,4 milyar fidan toprakla buluşturuldu: İlk sırada o il var

Orman Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, orman sınırları içinde veya dışındaki arazilerde uygulama plan ve projeleri dahil ağaçlandırma faaliyetleri yürütülüyor.

Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, iyileştirme, mera ıslahı, özel ağaçlandırma, suni gençleştirme ve enerji ormanı tesis çalışmaları çerçevesinde Türkiye'de 2003'ten bu yana 2 milyar 580 milyon 470 bin 387'si dikilen, 2 milyar 666 milyon 854 bin 55'i ekimden elde edilen olmak üzere toplam 5 milyar 247 milyon 324 bin 442 fidan toprakla buluşturuldu. Bunun içinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin toprakla buluşturduğu 9 milyon 654 bin 485 fidan da yer aldı.

Toplam rakama bu yılın ocak-temmuz döneminde de toprakla buluşturulan 153 milyon fidanın eklenmesiyle 2003'ten bu yana toprakla buluşturulan fidan adedi 5 milyar 400 milyon 324 bin 442'ye ulaştı. Söz konusu dönemde yaklaşık 5 milyon 486 bin 40 hektar alan da ağaçlandırıldı.

Geçen yıl 602 milyon 835 bin 991 fidan, 2019'da 336 milyon 394 bin 782, 2018'de 263 milyon 75 bin 565, 2017'de 285 milyon 155 bin 218 ve 2016'da 250 milyon 176 bin 996 fidan toprakla buluşturuldu.

2003'ten bu yana dikilen fidanların illere göre dağılımına bakıldığında, 379 milyon 427 bin 454 fidanla ilk sırada Mersin yer aldı. Bu ili, 306 milyon 600 bin 551 fidanla Adana, 276 milyon 508 bin 463 fidanla Antalya, 213 milyon 643 bin 855 fidanla Muğla ve 182 milyon 897 bin 398 fidanla Balıkesir takip etti.

2003 - Temmuz 2021 döneminde dikilen fidanların illere göre dağılımı şöyle: