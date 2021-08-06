Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? 2021 Ücretli Öğretmenlik maaşları

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2021

2020 yılı enflasyon oranı 14.6, aralık ayı enflasyon oranı ise %1.25 olarak belirlendi. 2020 yılının enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ücretli öğretmenlerin aldığı zam oranı da belirlendi. Yeni yılla beraber ücretli öğretmen maaşına %7.36 oranında zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte öğretmenler, ücretli öğretmen maaş hesaplaması yapmaya başladılar. 2020 yılı Temmuz ve Aralık döneminde 4369 lira maaş alan ücretli öğretmenler yüzde 15'lik vergi dilimine girdi. 2021 Temmuz ayına kadar geçerli olacak ücretli öğretmen maaşları 2021 şu şekilde;

Haftada 15 ve ayda 60 saat ders veren ücretli öğretmen maaşı 1.187,07 TL

Haftada 20 ve ayda 80 saat ders veren ücretli öğretmen maaşı 1.582,76 TL

Haftada 25 ve ayda 100 saat ders veren ücretli öğretmen maaşı 1.947,35 TL

Haftada 30 ve ayda 120 saat ders veren ücretli öğretmen maaşı 2.283,16 TL

Ayrıca evli ve eşi çalışmayan ücretli öğretmenler 53,67 TL eş yardımı yapılır. Çocuklu öğretmenlere ise çocuk başı 37,31 TL ek ödeme yapılır.