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Giriş Tarihi: 6.8.2021 00:31 Son Güncelleme: 6.8.2021 08:57

Ümitcan Uygun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aleyna Çakır davasıyla gündeme gelen Ümit Can Uygun gözaltına mı alındı?

Ümitcan Uygun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aleyna Çakır davasıyla gündeme gelen Ümit Can Uygun gözaltına mı alındı?

Aleyna Çakır’ın ölümü sonrası aylarca Türkiye’nin gündeminde kalan Ümitcan Uygun, 25 yaşındaki Esra Hankulu’nun ölümünün ardından gözaltına alınmasıyla yeniden gündeme geldi. İddiaya göre geceyi beraber geçirdikleri ortaya çıkan genç kadın, ardından ağzından kan gelmesi sonucunda hayatını kaybettiği bildirilirken aralarında Aleyna Çakır davasında da şüpheli olan isim Ümitcan Uygun’un dahil olduğu üç kişi gözaltına alındı. Milyonlar Ümitcan Uygun kimdir, kaç yaşında, gözaltına mı alındı? Sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…

Aylarca Aleyna Çakır davasında baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli kadının ölümünde gözaltına alınan isimler arasında yerini aldı. Bu durum sonrası gündeme gelen isim milyonlarca kişi tarafından "Ümitcan Uygun kimdir, kaç yaşında, gözaltına mı alındı?" sorularıyla araştırma konusu haline geldi. İddiaya göre hayatını kaybeden Esra Hankulu, geceyi Ümitcan Uygun'un da yer aldığı evde geçirmişti. Peki, Ümitcan Uygun kimdir, kaç yaşında, gözaltına mı alındı? İşte detaylar…

Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu(25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.

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KAMERALARDAN ÜMİTCAN ÇIKTI

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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DARP YA DA YARALANMA İZİ GÖRÜLMEDİ

Hayatını kaybeden genç kadının vücudunda bıçak, silahlı ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE GÖZALTINDA

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un sorgulandığı öğrenildi. Gözaltındaki zanlıların polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?

Aleyna Çakır'ın ölmeden önce darp ettiği görüntüleri paylaşmasıyla gündeme gelen ve hakkında pek çok iddia bulunan Ümit Can Uygun, ailenin ikinci çocuğu. İki kardeşten biri olan 22 yaşındaki Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylü. Annesi Gülay Uygun çocuk eğitmeni, babası Durak Uygun ise ticaretle ilgileniyor. Ankara'da ikamet eden Ümitcan Uygun, ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibidir.

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Ümitcan Uygun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aleyna Çakır davasıyla gündeme gelen Ümit Can Uygun gözaltına mı alındı?
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