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Giriş Tarihi: 6.8.2021

Ünlü plajda skandal yasak “Tesettürlü almıyoruz”

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Ünlü plajda skandal yasak “Tesettürlü almıyoruz”

İstanbul Kilyos’taki bir plaja girmek isteyen başörtülü kadınlara “Tesettürlü almıyoruz” denilerek yapılan ayrımcılık uygulaması tepki çekti. Eşiyle birlikte plaja giden ve içeri alınmayan Zuhal Fidan, “Bu çağda bu ayrımcılık beni çok üzdü” dedi

İstanbul Sarıyer'e bağlı Kilyos'ta "Solar Beach" adlı işletme skandal uygulamaya imza attı. İddiaya göre; plajın kapısına gelen tesettürlü kadınlar "Tesettürlü almıyoruz" denilerek geri çevriliyor.
Eşiyle birlikte plaja giden Zuhal Fidan, tesettürle içeri alınmadığını belirterek "Bu çağda kendimi çok kötü hissettim. Bu kadar ayrımcı olunması beni çok üzdü. İlk kez böyle bir durum ile karşılaştım, suçlu gibi hissettim kendimi" dedi. Eşi Mükremin Fidan ise "Eşimin kapalı olduğunu görünce 'Tesettürlü almıyoruz' dediler. Bu zamanda bu yapılacak iş mi?" diye konuştu.

Mağdurların SABAH'ı arayıp seslerini duyurmak istemeleri üzerine müşteri gibi plajı arayan SABAH muhabiri de "Maalesef tesettürlü almıyoruz" yanıtıyla karşılaştı. Yasağın nedenini öğrenmek için ulaştığımız işletme yöneticisi ise SABAH'a "Belli bir saatten sonra gelen misafirlerimizi yoğunluktan dolayı alamıyoruz. Bizim bu şekilde bir katı kuralımız yok. İlla ki çevirmek zorunda olduğumuz kişiler olursa onu yine işletme bünyesindeki diğer plajımıza yönlendiriyoruz" diyerek kendini savundu.

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Ünlü plajda skandal yasak “Tesettürlü almıyoruz”
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