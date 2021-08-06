Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yangından etkilenip bayılan kadına ilk müdahale doktor milletvekilinden...
Giriş Tarihi: 6.8.2021 12:08 Son Güncelleme: 6.8.2021 12:10

Yangından etkilenip bayılan kadına ilk müdahale doktor milletvekilinden...

İHA
Yangından etkilenip bayılan kadına ilk müdahale doktor milletvekilinden...

Manavgat'ta yangının etkilediği mahallelerden biri olan Karaöz Mahallesinde baygınlık geçiren yaşlı kadına ilk müdahaleyi AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal yaptı.

Günlerdir yangının tehdit ettiği mahalledeki evinde bir anda fenalaşan ve yeri yığılan yaşlı kadının yakınları çevreden yardım istedi. Aynı sıralarda yangınla müdahale çalışmalarının koordinasyonu ve hasar tespit çalışmaları için mahalle de bulunan AK Parti'nin doktor milletvekili Tuba Vural Çokal, durumdan haberdar oldu ve hızla eve giderek yaşlı kadına müdahale etti. İlk muayenesini gerçekleştiren Çokal bir yandan da sağlık ekiplerini arayacak hastanın durumu hakkında bilgi verdi.

Çokal'ın müdahalesinin ardından kendine gelen yaşlı kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yangından etkilenip bayılan kadına ilk müdahale doktor milletvekilinden...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA