Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı
Giriş Tarihi: 6.8.2021 19:13 Son Güncelleme: 6.8.2021 19:15

Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı

DHA
Yatağan’da çıkan yangın Çine’ye sıçradı

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Rüzgarın etkisiyle Akçaova Mahallesi'ne ulaşan ve öğle saatlerinde Gökbel Dağı'na sıçrayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ediyor.

Bölgede, 3 helikopter de yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor.

Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da iş makineleri, kazma ve kürekleriyle destek veriyor.

Yangın nedeniyle Çine ilçesine bağlı Sarıköy ve Altınabat mahalleleri tahliye edildi.

Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ile İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan da evleri tahliye edilen vatandaşlara yardım etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA