Son dakika gelişmesinin ardından milyonlarca vatandaş yeni bakan hakkında araştırmaya koyuldu. Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hayatı, kariyeri ve memleketi yönünden araştırılırken, pek çok vatandaş MEB Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ne mezunu diye sorguluyor. Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorularla gündeme gelen Özer, önümüzdeki günlerde göreve gelmeye hazırlanıyor. Yeni MEB Bakanı kim oldu? İşte yeni bakanın hayatı ve kariyeri.

MAHMUT ÖZER KİMDİR?

5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut ÖZER, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun olmuştur. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev yapmıştır. Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamlamıştır. 1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yıları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.