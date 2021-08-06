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Giriş Tarihi: 6.8.2021 09:18 Son Güncelleme: 6.8.2021 09:18

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında? MEB Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ne mezunu?

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında? MEB Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ne mezunu?

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararları kapsamında, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un boşalan görevine Mahmut Özer’in atandığı ilan edildi. Bu haberin ardından, eski Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı, Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında, nereli soruları gündeme geliyor. Yeni MEB Bakanı kim oldu, Prof. Dr. Mahmut Özer ne mezunu, hangi okuldan mezun, hangi görevlerde bulundu soruları da merak ediliyor. İşte yeni bakan hakkında merak edilenler.

Son dakika gelişmesinin ardından milyonlarca vatandaş yeni bakan hakkında araştırmaya koyuldu. Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hayatı, kariyeri ve memleketi yönünden araştırılırken, pek çok vatandaş MEB Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ne mezunu diye sorguluyor. Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorularla gündeme gelen Özer, önümüzdeki günlerde göreve gelmeye hazırlanıyor. Yeni MEB Bakanı kim oldu? İşte yeni bakanın hayatı ve kariyeri.

MAHMUT ÖZER KİMDİR?

5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut ÖZER, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun olmuştur. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev yapmıştır. Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamlamıştır. 1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yıları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

MAHMUT ÖZER HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

28 Kasım 2010-4 Ekim 2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olan Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı yapmıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyeliği görevlerini de yürüten Özer, 4 Ekim 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevine atanmıştır. Halen İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı olan Özer, 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştır. Mahmut Özer, Fatma Nebahat Özer ile evlidir ve üç çocuk babasıdır.

Mahmut Özer, 5 Ağustos 2021 tarihi ile Milli Eğitim Bakanı olarak atanmıştır.

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Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında? MEB Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ne mezunu?
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