Yorgun mermi yüzünden ölen Büşra’nın adı verildi, düğmeye basıldı

Tokat'ın Erbaa İlçe Merkezinde 31 Aralık 2020 tarihinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Büşra Konyar'ın yorgun merminin başına isabet ederek hayatını kaybetmesi sonucu; Yasadışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Koordineli olarak Tokat İl Jandarma komutanlığınca "KONYAR" operasyonu başlatıldı.
'Konyar' operasyonu kapsamında; Tokat'ın Erbaa ilçesi Merkezli, İstanbul, Amasya'nın Taşova ilçesi ile, Tokat merkez ve Niksar ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yapan 94 şüpheliye yönelik 69 adreste eş zamanlı arama yapıldı.
ADETA CEPHANE ÇIKTI!
Eş zamanlı Konyar operasyonunda 1 adet AK 47 Kaleşnikof, 2 adet Kaleşnikof Şarjörü, 173 adet Kaleşnikof fişeği, 59 adet tabanca, 84 adet tabanca şarjörü, bin 868 adet tabanca mermisi, 48 adet av tüfeği, 994 adet av tüfeği fişeği, 23 kuru sıkı tabanca, 104 adet kuru sıkı tabanca mermisi, 3 adet kama, 7 adet sikke, 1 adet bilezik, 4 adet hançer, 1 adet vazo, 40 adet madeni para, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet FETÖ terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen kitap ele geçirilirken operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ile ilgili adli işlem başlatıldı.