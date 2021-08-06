Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yorgun mermi yüzünden ölen Büşra'nın adı verildi, düğmeye basıldı
Giriş Tarihi: 6.8.2021 14:39 Son Güncelleme: 6.8.2021 15:19

Yorgun mermi yüzünden ölen Büşra'nın adı verildi, düğmeye basıldı

MİHRİBAN KOÇAKER
Yorgun mermi yüzünden ölen Büşra’nın adı verildi, düğmeye basıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yılbaşı günü başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden 17 yaşındaki Büşra Konyar'ın adına Tokat İl Jandarma Komutanlığı, Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli 'Konyar' operasyonu düzenledi. 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda adeta cephane ele geçirildi. 94 şüpheliden 21'i gözaltına alındı!

Tokat'ın Erbaa İlçe Merkezinde 31 Aralık 2020 tarihinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Büşra Konyar'ın yorgun merminin başına isabet ederek hayatını kaybetmesi sonucu; Yasadışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Koordineli olarak Tokat İl Jandarma komutanlığınca "KONYAR" operasyonu başlatıldı.

'Konyar' operasyonu kapsamında; Tokat'ın Erbaa ilçesi Merkezli, İstanbul, Amasya'nın Taşova ilçesi ile, Tokat merkez ve Niksar ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yapan 94 şüpheliye yönelik 69 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

ADETA CEPHANE ÇIKTI!

Eş zamanlı Konyar operasyonunda 1 adet AK 47 Kaleşnikof, 2 adet Kaleşnikof Şarjörü, 173 adet Kaleşnikof fişeği, 59 adet tabanca, 84 adet tabanca şarjörü, bin 868 adet tabanca mermisi, 48 adet av tüfeği, 994 adet av tüfeği fişeği, 23 kuru sıkı tabanca, 104 adet kuru sıkı tabanca mermisi, 3 adet kama, 7 adet sikke, 1 adet bilezik, 4 adet hançer, 1 adet vazo, 40 adet madeni para, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet FETÖ terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen kitap ele geçirilirken operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ile ilgili adli işlem başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yorgun mermi yüzünden ölen Büşra'nın adı verildi, düğmeye basıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA