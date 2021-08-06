Yorgun mermi yüzünden ölen Büşra’nın adı verildi, düğmeye basıldı

ADETA CEPHANE ÇIKTI!

Eş zamanlı Konyar operasyonunda 1 adet AK 47 Kaleşnikof, 2 adet Kaleşnikof Şarjörü, 173 adet Kaleşnikof fişeği, 59 adet tabanca, 84 adet tabanca şarjörü, bin 868 adet tabanca mermisi, 48 adet av tüfeği, 994 adet av tüfeği fişeği, 23 kuru sıkı tabanca, 104 adet kuru sıkı tabanca mermisi, 3 adet kama, 7 adet sikke, 1 adet bilezik, 4 adet hançer, 1 adet vazo, 40 adet madeni para, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet FETÖ terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen kitap ele geçirilirken operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ile ilgili adli işlem başlatıldı.