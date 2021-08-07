1 kişinin öldüğü 3 kişini yaralandığı olayda 3 kişi tutuklandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tartışmada yaralanan Zeki Şahin ise kaldırıldığı İzmit Seka Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken polis ekipleri iş yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Restoranda bulunanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı başlatıldı. Polis ekipleri tarafından devam eden çalışmalar sonucu olaya karıştığı tespit edilen Zeki Şahin ile M.Ş., B.Y., F.F.B.,Y.C.gözaltına alındı. Ayrıca olayda kullanılan silahlarda yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden F. F. B. ve Y. C. poliste alınan ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, Zeki Şahin ve M. Ş. İle B. Y Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan sorguları sonrasında, sabah saatlerinde çevik kuvvet ve özel harekat polisinin almış olduğu geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı.