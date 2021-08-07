’30 arama’ huzur kaçırdı! Müşteri ve temsilcisi adliyelik oldu

Bursa'da yaşayan doktor Şirin K., pandemi nedeniyle yükselişe geçen ve çok bilindik bir online alışveriş platformundan ürün satın aldı. Satın aldı almasına ancak ürün kendisine ulaşmadı. Son teslim tarihinde ürünün kendisine ulaşmadığını belirten 49 yaşındaki kadın, müşteri hizmetlerini arayarak para iadesi talep etti. Müşteri hizmetlerinde görevli Ufuk Ç. ise, para iadesi yapamayacaklarını, ürünü kargoya verdiklerini söyledi. Ürünün teslim sürecinin devam ettiğini söyleyen müşteri temsilcisi ve para iadesi isteyen müşteri tam da bu aşamadan sonra adliyelik oldu.

ÖFKELİ MÜŞTERİ, TEMSİLCİSİNE ÇEKTİRDİ

İddiaya göre Şirin K., müşteri temsilcisi Ufuk Ç.'ye "Hepiniz p...siniz" diyerek küfür ve hakaretler savurdu. Ailesine de ağza alınmayacak sözler sarf etti. Bunun üzerine temsilci telefon görüşmesini sonlandırdı ancak kurtulamadı. Kendisi gibi diğer çalışma arkadaşları da aynı gün içinde tam 30 kez Şirin K.'nin kendilerini aşağıladığı telefon tacizine maruz kaldı.

30 KEZ ÇAĞRI MERKEZİNİ ARAYIP HUZUR KAÇIRDI

Aynı gün içinde 30 kez çağrı merkezini arayıp küfür, hakaret ve tehditler savuran müşteriden şikayetçi olan müşteri temsilcisi soluğu savcılıkta aldı. Şikayetçi oldu. Ses kayıtlarının yasa gereği kayıt altına alındığını ve talep halinde dosyaya sunulacağını belirten Ufuk Ç., Şirin K. hakkında dava açılmasını talep etti. Uzlaşma önerisini ise reddetti.

"BENLE LAKAYT KONUŞTU, ASIL MAĞDUR BENİM"

Savcılık online alışveriş platformunun müşteri temsilcisinin huzurunu kaçıran Şirin K. hakkında soruşturma başlattı. Şüpheli olarak ifadesi alınan kadın, "Görüştüğüm kişi benimle lakayt konuştu. Ben hakaret veya küfür etmedim. Kendilerini mahkemeye vereceğimi söyledim. Asıl mağdur benim. Beni dolandırdılar. Asıl ben kendilerinden şikayetçiyim" dedi. Şimdi savcılığın pandemi döneminde sıklıkla kullanılan online alışveriş platformundaki ürün tedarikindeki aksamayla başlayıp adliyede son bulan dosyayla ilgili vereceği karar merak konusu.