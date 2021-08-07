‘30 arama’ mahkemelik etti

Bursa
'da yaşayan doktor Şirin K., pandemi nedeniyle yükselişe geçen ve çok bilindik bir online alışveriş platformundan ürün satın aldı. Ancak ürün kendisine bir türlü ulaştırılmadı. Son teslim tarihinde ürünün kendisine ulaşmadığını belirten 49 yaşındaki kadın, müşteri hizmetlerini arayarak para iadesi talep etti. Müşteri hizmetlerinde görevli Ufuk Ç. ise para iadesi yapamayacaklarını, ürünü kargoya verdiklerini söyledi.
KAPATTI, KURTULAMADI
Ürünün teslim sürecinin devam ettiğini belirten müşteri temsilcisi ve para iadesi isteyen müşteri tam da bu aşamadan sonra adliyelik oldu. İddiaya göre Şirin K., müşteri temsilcisi Ufuk Ç.'ye "Hepiniz p... siniz" diyerek küfür ve hakaretler savurdu. Bunun üzerine temsilci, telefon görüşmesini sonlandırdı, ancak kurtulamadı. Kendisi gibi diğer çalışma arkadaşları da aynı gün içinde defalarca Şirin K.'nin kendilerini aşağıladığı telefon tacizine maruz kaldı.
UZLAŞMA ÖNERİSİNE RET
Aynı gün içinde 30 kez çağrı merkezini arayıp küfür, hakaret ve tehditler savuran müşteriden şikâyetçi olan müşteri temsilcisi soluğu savcılıkta aldı. Ses kayıtlarının yasa gereği kayıt altına alındığını ve talep halinde dosyaya sunulacağını belirten Ufuk Ç., Şirin K. hakkında dava açılmasını talep etti. Uzlaşma önerisini ise reddetti. Savcılık online alışveriş platformunun müşteri temsilcisinin huzurunu kaçıran Şirin K. hakkında soruşturma başlattı. S