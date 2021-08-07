45 hektarlık alan en kısa sürede tekrar ağaçlandırılacak

Ödemiş köyü mevkiinde 2 gün çıkan orman yangın 06.Ağustos saat 14.20 itibari ile tekrar alevlenmişti. Yangını gören ekipler olaya hemen müdahale ederek yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba harcadılar. Yangının büyümesi üzerine Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Bolu gelen ekiplerle yangına müdahale edilerek 13 saatlik yoğu çaba sonucu tamamen söndürüldü. Yangında 45 hektarlık alan zarar gördü.

Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğü yaptığı açıklamada" Karabük Ödemiş mevkiinde saat 14.20 gibi tekrar başlayan yangına Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler 14.30 da müdahale edilmişir. Yangının rüzgarın etkisi ile büyümesi üzerine Zonguldak, Bolu, Bartın ve Kastamonu illerinden gelen ekiplerle 22 Arazoz , 20 Su Tankeri, 12 İlk Müdahale Aracı, 8 dozer, 13 greyder ve 37 teknik eleman, 45 orman muhafaza memuru ve 84 yangın işçisi olmak üzere toplam 166 kişi ile müdahale edilerek 13 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Can ve mal kaybı yaşanmaması tek tesellimiz. Yangının ilk çıktığı andan son ateşin sondurulmesine kadar bizlere desteğini esirgemeyen başta Karabük Valimiz Sn. Fuat Gürel'e Jandarma Komutanı Kd. Albay Bahtiyar Yılmaz, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Özel İdaresi, İl ve İlçe Belediyelerimize, AFAD, KIZILAY, Kardemir, Karabük Üniversitesi ile tüm kurum ve kuruluşlarımıza ama herseyden önce varlıklarını yanımızda hissetmekten onur duyduğumuz Karabük Halkına şükranlarımızı sunuyoruz. Sahada yapılacak olan hasar tespit çalışmalarının ardından yangından zarar gören alanın yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar başlayacaktır. Canımız, ciğerlerimiz yandı ama Yeşil Vatan'ımızı tekrar ,yeşerteceğiz. Yaralarımızı her zaman olduğu gibi yine beraber saracağız." denildi