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Giriş Tarihi: 7.8.2021

5 yıllık tedavi sonrası doğan Beril bebek, kazada öldü

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
5 yıllık tedavi sonrası doğan Beril bebek, kazada öldü
Erzincan'da meydana gelen kazada 10 aylık Beril bebek öldü, 7 kişi yaralandı. Beril'in 5 yıl süren tedavi sonrası dünyaya geldiği öğrenildi. Erzurum istikametine giden Muhammet Sefa Aksakal yönetimindeki otomobil ile Recai Tok yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleriyle birlikte 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 10 aylık Beril Aksakal, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Beril bebeğin, kazada yaralanan Muhammet Sefa ve Makbule Özge Aksakal çiftinin tek çocuğu olduğu ve Ankara'da gerçekleşen tüp bebek tedavisiyle 5'inci yılın sonunda dünyaya geldiği öğrenildi.
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5 yıllık tedavi sonrası doğan Beril bebek, kazada öldü
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