90 kiloluk dev caretta caretta bu yüzden telef oldu... Gözyaşlarına boğuldu

Aracımızla HAYTAP'a geldik. Hemen veterinerler müdahale etti. Önce solumunu ve nabzını kaybetti. İlk boğazından çıkardığımız şey misinaydı. Burada da yine 50 santimlik bir misina çıkarttık. Bu misina atıkları, çöp poşetleri çok sevdikleri deniz analarına benzediği için maalesef ölümlerine sebep oluyor" dedi.