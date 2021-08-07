Acılarla dolu hayat

Türkiye
'nin Aleyna Çakır
cinayetiyle tanıdığı ve ardından yaşanan olaylarla sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun
, bu kez geceyi evinde geçirdiği Esra Hankulu
'nun ölü bulunmasından gözaltına alındı. Kendi odasında ağzından kan gelmiş halde ölü bulunan genç kadın, baba ocağı Çankırı
'nın Alıca Köyü'nde defnedildi. Esra Hankulu'nun ailesi ile görüşen SABAH çarpıcı detaylara ulaştı. Esra'nın, babasını 1 yaşında kaybettiği ortaya çıktı. Ankara Gölbaşı Belediyesi
'nde çalışan 25 yaşındaki baba Ahmet Hankulu
'nun Şubat 1997'de Mogan Gölü
'ne düştüğü, cansız bedenine 3 ay sonra ulaşılabildiği öğrenildi. Babasıyla aynı yaşta hayatını kaybeden Esra, baba hasretiyle büyüdü. Zira ölümünden bir gün önce babasının mezarına gitmek için arkadaşları Furkan G. ile Dilan C.'yi evine çağırmıştı. Sosyal medyada ise babasının fotoğrafını paylaşarak onu çok sevdiğini ve özlediğini dile getirmişti. O gece evde Ümitcan Uygun da vardı.
BABASININ ÖLDÜĞÜ YAŞTAYDI
Baba ocağında son yolculuğuna uğurlanan genç kızın cenazesi, babası Ahmet Hankulu'nun başucuna gömülürken, mezarın başına ise gelin duvağı asıldı. Esra Hankulu, 5 yıl önce Çankırı'da severek nişanlandığı, evlilik hazırlığı yaptığı sevdiğini de trafik kazasında kaybetti. SABAH'a konuşan Esra'nın amcası ve yengesi, yürek yakan detaylar anlattı. Amca Kazım Hankulu, "Kardeşim öldüğünde 25 yaşındaydı. Esra 1 yaşında çocuktu. O dönem çok acılar çektik. İçimiz yandı. Şimdi de yeğenimi kaybettim. Aynı acıyı tekrar yaşadık. 'Ölürsem babamın yanına gömün' derdi. Sürekli bir baba hasreti yaşadı" diye konuştu. Amcası, "Olayın takipçisi olacağım. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek" dedi. Yenge Turçihan Hankulu
ise, "Tertemiz bir kızdı. Çok akıllıydı. Baba özlemi ile yanar tutuşurdu. Ne olduysa 2-3 yıl içinde çevresi ve tanıştığı kişiler yüzünden oldu. Annesinden ayrı yaşıyordu" bilgisini verdi.
'BENİ KARIŞTIRMAYIN'
ÜMİTCAN Uygun'un emniyetteki sorgusu sırasında verdiği ifadeye SABAH ulaştı. Uygun'un, Esra'nın ağzından kan geldiğini öğrendiğinde sağlık ekiplerine haber vermelerini söyleyerek olay yerine yeniden gitmediği ve 'Beni karıştırmayın' dediği ortaya çıktı. Uygun, şunları söyledi: "Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada bir şey fark etmedim. Esra'nın hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur."
'BABAMA GİDECEĞİM' DEDİ
Furkan G. ise Esra Hankulu'yu kız arkadaşı Dilan C. aracılığıyla tanıdığını, Esra ile Ümitcan'ın birlikteliklerinin Uygun'un cezaevine girmeden önce başladığını söyledi. Furkan G., şöyle konuştu: "Olay günü Esra ve Dilan C. alkol aldı. Eve gittiğimizde Esra çay demledi, pastayı kestik. Esra birden ağlamaya başladı, 'Babamın mezarına gideceğim' dedi, 'Bu saatte gidilmez' dedik. Sonra kitlendi ve düştü. Ümit, Dilan ve ben Esra'yı banyoya götürdük ayılması için soğuk su tuttuk kendine geldi. Sabah, Ümit'i arayarak, 'Kardeş, kız mosmor olmuş gel yardımcı ol' dedim. O da 'Polisi, ambulansı arayın, beni ama beni karıştırmayın' dedi."
'TEHDİT EDER GİBİYDİ'
Dilan C. de Esra ile 9 ay önce sosyal medyada tanıştıklarını belirterek, "Ümitcan pasta yaptırdı. Ümit, Esra'ya kutlamaya katılamayacağını söyledi. Ben ve Esra şarap içmeye başladık. Esra, Ümit'i arayıp gelmesini istedi. Furkan ile Ümit alkol almıyordu, Ümit bize 'Siz kafayı buldunuz çorba içmeye gidelim' dedi. Daha sonra Esra'nın evine gittik. Esra kötüleşti. Hep birlikte banyoda suya tuttuk. Gözlerini açtı, kendine geldi. Canı çay istedi, demleyip içtik. Uyandığımda işim olduğunu ve gitmem gerektiğini söylemek için Esra'nın odasına gittim. Esra'ya seslendim ama uyanmadı. Furkan, Ümit'i arayarak haber verdi. Ümit, 'Bir sıkıntı olduysa beni söylemeyin' diyerek telefonu kapattı. Ümit'in ses tonundan kurduğu cümleyi tehdit olarak algıladım" şeklinde konuştu.
ALEYNA ÇAKIR'IN ANNESİ İSYAN ETTİ
KAMUOYUNDA "Aleyna Çakır" olarak bilinen ve Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde ölü bulunan Sema Esen'in annesi Hatun Esen, Esra Hankulu'nun ölümü ile ilgili şunları söyledi: "Serbest kaldığı süre daha çok canlar yanacak. Tutuklu yargılanması için çok uğraştık olmadı. Uyuşturucudan hapse girdi ama onda da serbest kaldı. Bir can daha toprağın altına girerken o dışarda kalacak. Çocuklarımızı parayla kandırıp tuzağına düşürüyor. Tek tek yok oluyorlar. Benim yavrumun tırnak izleri onun vücudunda çıktı. Allah'ın adaletine güveniyorum, onlar da kazdıkları kuyuya düşecekler.