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Giriş Tarihi: 7.8.2021 09:50

Alanya'da yangından etkilenen keçilere UMKE müdahele etti

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da yangından etkilenen keçilere UMKE müdahele etti

Antalya'nın Alanya İlçesi Güzebağ Mahallesi2ndeki yangından etkilenen ve nefes alma zorluğu çeken Bircan ile Ceylan isimli keçiler, Sağlık Bakanlığı UMKE ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle sağlığına kavuştu. Sağlık Bakanı twitter hesabından duyurdu.

Antalya'nın Alanya İlçesi Güzelbağ Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Topal ile eşi Asiye Topal, iki gün önce çıkan yangında dumandan olumsuz etkilenen keçileri için köyde bulunan Sağlık Bakanlığı UMKE ekiplerinden yardım istedi.

Bu talep üzerine UMKE ekipleri isimleri Bircan ve Ceylan olan keçilere ilk müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerde keçilerin beslenme zorluğu, öksürük, ses kısıklığı ve nefes almakta zorlandığını belirledi.

İlk müdahalesini UMKE ekibinde görev yapan ve aynı zamanda Veteriner sağlık teknikeri olan Alparslan Ercan ile Turan Sevim gerçekleştirdi. Keçilere oksijen tedavisi ve aoresel puf uygulanarak solunum sıkıntısı giderildi. Tedavi sonrası huzursuzlukları sona eren sevimli hayvanlar beslenmeye başladılar.

SAĞLIK BAKANI TWİTTER HESABINDAN DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel haberi twitter hesabından duyurarak: "Alanya'daki yangından etkilenen Bircan ile Ceylan sağlığına kavuştu. UMKE ekipleri, yaptıkları müdahale ile nefes alma ve beslenme zorluğu, öksürük ve ses kısıklığı sorunlarını tedavi etti. BİRCAN İLE CEYLAN? Hayvanlarına insan ismi veren güzel halkımızın iki keçisi!" Dedi.

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Alanya'da yangından etkilenen keçilere UMKE müdahele etti
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