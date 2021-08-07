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Giriş Tarihi: 7.8.2021 17:14 Son Güncelleme: 7.8.2021 17:24

Ankara’da sel! Yollar yine göle döndü!

İHA
Ankara’da sel! Yollar yine göle döndü!

Ankara’da bugün sağanak yağış vardı. Göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı. Sürücülerin zor anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı…

Ankara'da uzun bir aradan sonra tekrar etkisini gösteren sağanak kentte selin meydana gelmesine neden oldu. Ankara - Eskişehir yolunda yaşanan selden dolayı bölgede trafik durma noktasına gelirken, birçok sürücü de zor anlar yaşadı.

SON DAKİKA: Ankara'da sağanak sele döndü, araçlar yolda kaldı

Sular altında kalan yollar nedeniyle araç sürücüleri uzun süre beklerken, sel sularına kapılan iki otomobil ise metrelerce sürüklendi.

Durum üzerine bölgeye intikal eden ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Ankara’da sel! Yollar yine göle döndü!
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