Antalya’da aynı evde yaşayan anne ve kızının cansız bedenleri bulundu

POLİS CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTI

Olay yerine gelen polis, kapıyı açan oymayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye merdiveniyle 2'nci kattaki evin penceresinden giren polis, hareketsiz halde yatan anne Müşerref Seder ve kızı Semra Pişkin ile karşılaştı. Polis ekipleri, içerideki koku nedeniyle özel maske taktı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi.