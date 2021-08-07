Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Aranan 20 kişi polise yakalandı
Giriş Tarihi: 7.8.2021 22:15 Son Güncelleme: 7.8.2021 22:19

Aranan 20 kişi polise yakalandı

ABBAS ÇAKAR
Aranan 20 kişi polise yakalandı

işledikleri çeşitli suçlardan yargılandıkları mahkemelerce haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi, Kocaeli  genelinde  gerçekleştirilen denetimlerde, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli genelinde hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti yapmak, kaçakçılık, silahla tehdit gibi çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 10 yıl kesinleşmiş ağır hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan planlı denetimlerde, işledikleri çeşitli suçlardan hüküm giyen 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. hükümlüler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aranan 20 kişi polise yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA