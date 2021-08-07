Aranan 20 kişi polise yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli genelinde hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti yapmak, kaçakçılık, silahla tehdit gibi çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 10 yıl kesinleşmiş ağır hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan planlı denetimlerde, işledikleri çeşitli suçlardan hüküm giyen 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. hükümlüler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.