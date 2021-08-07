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Giriş Tarihi: 7.8.2021

Arazi kavgasında baba ile oğlu öldürüldü

HAYRETTİN YENEL
Arazi kavgasında baba ile oğlu öldürüldü
Niğde'deki silahlı kavgada baba ve oğlu öldürüldü. Y.B. (63) ve oğlu Ü.B. (21), Bor ilçesi Kızılca köyü mezarlığında karşılaştıkları, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan M.Ü. (57) ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda M.Ü, üzerinde taşıdığı tabancayla baba ve oğluna ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ü.B. olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Y.B. ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan zanlı M.Ü, jandarma ekiplerince yakalandı.
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Arazi kavgasında baba ile oğlu öldürüldü
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