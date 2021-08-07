Aşure Günü 2021 ne zaman, hangi güne denk geliyor? Aşure günü bu yıl ne zaman idrak edilecek? Anlam ve önemi...

Müslüman alemi için önemli olan 2021 Aşure günü tarihinin yaklaşmasıyla beraber vatandaşların da konuya ilişkin araştırmaları şu günlerde hız kazandı. Muharrem ayı içerisinde bulunan ve bu anlamlı günde yapılan aşureler komşulara, akraba ve arkadaşlara dağıtılır, paylaşmanın huzur ve bereketi hissedilir. Peki, 2021 Aşure günü ne zaman, ayın kaçında? Aşure günü ne zaman idrak edilecek? İşte detaylar…
AŞURE GÜNÜ'NÜN ANLAMI
Hadis kaynaklarına göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bugünde gerçekleşti.
Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hz. Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması, Hz. Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.
Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680'de Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.
Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü özellikle nafile oruç tutarak ifa ediyor.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının 10'uncu günü Aşure Günü olarak adlandırılır. Bu yıl 10 Muharrem 18 Ağustos'a tekabül ediyor. Dolayısıyla 2021 Aşure Günü 18 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor.