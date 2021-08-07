Ateşin içinden yeni bir can

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi'nden başlayarak, Menteşe ilçesine bağlı Yumaklı Mevkiinde devam eden orman yangınında bölgedeki hayvanlar ve vatandaşlar tahliye edilmişti.

"YAŞADIĞIMIZ CEHENNEMİN TARİFİ YOK"

Yangın bölgelerinden tahliye ederek Bayır Hayvan Pazarına getirilen büyükbaş hayvan doğum yaptı. O doğum herkese umut oldu. Doğumu yaptıran Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler, "1 haftadır yaşadığımız cehennemin tarifi yok. Bu süreçte görevimizi canla başla yapmaya çalışıyoruz. Bugün yangın bölgelerinden kurtardığımız bir Can'dan can dünyaya getirdik. Yaşadığımız bu kadar acının içinde bu buzağı hepimize umut oldu." dedi.

Öte yandan Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı görevli veteriner hekimler tarafından Menteşe Bayır'da bulunan hayvan pazarına nakilleri gerçekleştirilen hayvanların bakım ve tedavileri yapılıyor.