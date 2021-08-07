Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Avcılar'da doğalgaz patlaması, 1’i ağır 2 yaralı
Giriş Tarihi: 7.8.2021 22:26 Son Güncelleme: 7.8.2021 23:23

Avcılar'da doğalgaz patlaması, 1’i ağır 2 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Avcılar’da doğalgaz patlaması, 1’i ağır 2 yaralı

Avcılar'da bir binada doğalgaz patlamasından kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Avcılar, Beylikdüzü ve Bakırköy'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda karı koca olduğu öğrenilen 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay, 21.00 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı ayakkabı toptancısı olan bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Avcılar, Beylikdüzü ve Bakırköy'den itfaiye ekipleriyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda karı koca oldukları öğrenilen 2 kişi yaralandı. Yaralılardan 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin arama kurtarma ekipleri tarafından patlama alanında köpek ile arama yapıldı. Öte yandan patlamanın şiddetiyle 3 katlı binanın ön cephesinin tamamen yıkıldığı görüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken ekiplerin çalışması sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avcılar'da doğalgaz patlaması, 1’i ağır 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA