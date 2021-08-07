Avcılar’da doğalgaz patlaması, 1’i ağır 2 yaralı

Olay, 21.00 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı ayakkabı toptancısı olan bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Avcılar, Beylikdüzü ve Bakırköy'den itfaiye ekipleriyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.