Avcılar’da doğalgaz patlaması, 1’i ağır 2 yaralı

Olay, 21.00 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı ayakkabı toptancısı olan bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Avcılar, Beylikdüzü ve Bakırköy'den itfaiye ekipleriyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda karı koca oldukları öğrenilen 2 kişi yaralandı. Yaralılardan 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin arama kurtarma ekipleri tarafından patlama alanında köpek ile arama yapıldı. Öte yandan patlamanın şiddetiyle 3 katlı binanın ön cephesinin tamamen yıkıldığı görüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken ekiplerin çalışması sürüyor.