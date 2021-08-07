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Giriş Tarihi: 7.8.2021 22:26 Son Güncelleme: 8.8.2021 03:44

Avcılar’da evlerine girerken doğalgaz patlamasında yaralandılar

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Avcılar’da evlerine girerken doğalgaz patlamasında yaralandılar

Avcılar’da bir ayakkabıcıda meydana gelen patlamada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Karı-koca oldukları belirtilen yaralıların evlerine girdikleri sırada patlamada yaralandıkları öğrenildi. Çiftin iki çocuğunun ise olay sonrasında geçirdikleri şok nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi

Olay, 21.00 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki bina arasında bulunan ayakkabı atölyesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı ayakkabı atölyesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrasında işyerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yaralanan iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, uzun süre olay yerinde inceleme yaptı. Patlama nedeniyle binanın ön cephesinin tamamen yıkıldığı görüldü. Enkaz altında herhangi birisinin olabilme ihtimaline karşı itfaiye ekipleri arama kurtarma köpekleriyle enkazda arama yaptı.



EVLERİNE GİRERKEN PATLAMADA YARALANDILAR

Patlamada yaralanan kişilerin Ayhan Pehlivan ve Fikriye Pehlivan olduğu öğrenildi. Çiftin patlama sırasında ayakkabı atölyesinin bitişiğindeki yaşadıkları daireye girmek üzere oldukları öğrenildi. Patlamanın etkisiyle savrulan yaralı çiften Ayhan Pehlivan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken eşi Fikriye Pehlivan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve burada tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

ÇOCUKLARI ŞOK GEÇİRDİ

Patlama sonrasında bulundukları daireden sokağa çıkan Ayhan –Fikriye Pehlivan çiftinin çocukları Nilay Pehlivan(17) ve Miraç Pehlivan(12)'ın şok geçirdikleri tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Avcılar’da evlerine girerken doğalgaz patlamasında yaralandılar
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