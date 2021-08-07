Avcılar’da evlerine girerken doğalgaz patlamasında yaralandılar

Olay, 21.00 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki bina arasında bulunan ayakkabı atölyesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı ayakkabı atölyesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrasında işyerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yaralanan iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, uzun süre olay yerinde inceleme yaptı. Patlama nedeniyle binanın ön cephesinin tamamen yıkıldığı görüldü. Enkaz altında herhangi birisinin olabilme ihtimaline karşı itfaiye ekipleri arama kurtarma köpekleriyle enkazda arama yaptı.
EVLERİNE GİRERKEN PATLAMADA YARALANDILAR
Patlamada yaralanan kişilerin Ayhan Pehlivan ve Fikriye Pehlivan olduğu öğrenildi. Çiftin patlama sırasında ayakkabı atölyesinin bitişiğindeki yaşadıkları daireye girmek üzere oldukları öğrenildi. Patlamanın etkisiyle savrulan yaralı çiften Ayhan Pehlivan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken eşi Fikriye Pehlivan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve burada tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
ÇOCUKLARI ŞOK GEÇİRDİ
Patlama sonrasında bulundukları daireden sokağa çıkan Ayhan –Fikriye Pehlivan çiftinin çocukları Nilay Pehlivan(17) ve Miraç Pehlivan(12)'ın şok geçirdikleri tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.