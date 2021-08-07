Avcılar’da evlerine girerken doğalgaz patlamasında yaralandılar





EVLERİNE GİRERKEN PATLAMADA YARALANDILAR



Patlamada yaralanan kişilerin Ayhan Pehlivan ve Fikriye Pehlivan olduğu öğrenildi. Çiftin patlama sırasında ayakkabı atölyesinin bitişiğindeki yaşadıkları daireye girmek üzere oldukları öğrenildi. Patlamanın etkisiyle savrulan yaralı çiften Ayhan Pehlivan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken eşi Fikriye Pehlivan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve burada tedavilerinin devam ettiği belirtildi.



ÇOCUKLARI ŞOK GEÇİRDİ



Patlama sonrasında bulundukları daireden sokağa çıkan Ayhan –Fikriye Pehlivan çiftinin çocukları Nilay Pehlivan(17) ve Miraç Pehlivan(12)'ın şok geçirdikleri tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.