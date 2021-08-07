Bahçesinde 10 köpeğin cansız bedeni bulunan kadın tutuklandı

EVDE BULUNAN KÖPEKLER KORUMA ALTINA ALINDI

Bunun üzerine Meral T.'nin evinde yapılan aramada 7 yavru köpeğin kafeslerin içinde uygunsuz koşullarda tutulduğu görüldü. Evde çok miktarda çöp de bulundu. Köpeklere el konuldu. Köpekleri bakımsız bıraktığı ve eziyet ederek öldürdüğü iddia edilen Meral T. ise polis tarafından gözaltına alındı.