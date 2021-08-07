Bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan kadın tutuklandı

KAZIDA 11 KÖPEĞİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Bahçe duvarının dibinde yapılan kazıda çöp torbaları içinde gömülmüş 11 ölü köpek bulundu. Komşuları, Meral T. hakkında geçen yıl da sokak köpeklerini öldürüp gömdüğü suçlamasıyla işlem yapıldığını söyledi.
EVDE BULUNAN KÖPEKLER KORUMA ALTINA ALINDI
Bunun üzerine Meral T.'nin evinde yapılan aramada 7 yavru köpeğin kafeslerin içinde uygunsuz koşullarda tutulduğu görüldü. Evde çok miktarda çöp de bulundu. Köpeklere el konuldu. Köpekleri bakımsız bıraktığı ve eziyet ederek öldürdüğü iddia edilen Meral T. ise polis tarafından gözaltına alındı.
"HAYVANLARIN BULUNDUĞU YERDE UZUN YILLARDIR İKAMET ETMEKTEYİM"
Ankara, savcılık sorgusundan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Meral Tekin, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben hayvanları çok severim. Hayvanlara eziyet etmiş değilim. Ben sokak hayvanlarına bakan hayvan gönüllüsüyüm. Hayvanların bulunduğu yerde uzun yıllardır ikamet etmekteyim" dedi.
"BÜTÜN HAYATIMI HAYVANLARA ADADIM"
Tekin ifadelerinin devamında, "Hayvanlara kesinlikle eziyet etmiş değilim. Hayvanları tedavi ettirdiğime dair evrakım vardır. Evimde 7 tane köpek vardı. Yine evimde sokak kedisi vardı. Bahçeden 2 tane ölü hayvan çıktı. Mecbur kaldığım için hayvanları bahçeye gömmek zorunda kaldım. Yaklaşık 1,5- 2 ay önce ölü köpeklerin 2'sini oraya ben gömdüm, diğerlerini ben gömmedim. Bütün hayatımı hayvanlara adadım. 30 yıllık bu adreste kiracıyım. Suçsuzum, serbest bırakılmak istiyorum" dedi.Ankara'da vahşet! Evin bahçesinde hayatını kaybetmiş 10 köpek bulundu
HAYVANLARI KORUMA KANUNU KAPSAMINDA TUTUKLANDI
Meral Tekin, TBMM'de kabul edilen 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında mahkemece tutuklandı.