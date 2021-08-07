MUĞLA Milas
'ta 6 gün önce başlayan orman yangınına karşı görevliler ve vatandaşların yanı sıra Türkiye
'nin çeşitli illerinden gelen gönüllüler de canla başla mücadele ediyor. Düzce
'den Milas'a gönüllü gelen ve yangın bölgesinde görev yaparken bebekleri olacağını öğrenen acil tıp teknisyeni Faruk-Fatma Bulut
çifti, 85 yaşındaki Ayşe Yılmaz'ı sırtında taşıyarak yangın bölgesinden tahliye etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
'nın da "o an"ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı çiftin fedakârlığı takdir topladı. Faruk Bulut, "Bir an olsun gitmeyi düşünmedik. Bebek müjdesi bizi daha da güçlü kıldı, moral verdi" derken, Fatma Bulut ise "Görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.