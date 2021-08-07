Bir Günde 15.5 milyon lira toplandı

Ardından söz alan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye'deki tüm odaların yangınlarla ilgili koordineli bir şekilde çok iyi çalıştığını söyledi. 365 oda ve borsaya destek olmaları çağrısında bulunarak başlattıkları nakdi yardım kampanyasında bir günde 15,5 milyon TL toplandığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Ben camiamla gurur duyuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle sıkıntıları yaşatmasın. Bakanlıklardan gerekli izinleri alarak resmi yardım kampanyası başlattık. Bakınız daha bir gün oldu. Şu anda Türkiye'deki oda ve borsalarımızdan gelen nakdi yardım 15,5 milyon TL olmuş. İsteyen fidan dikecek, isteyen nakdi bağışta bulunacak. İsteyen ihtiyaçlar neyse, imkanlar neyse bunun karşılanması noktasında koca bir listem var. Züccaciye Meclisi yanan evlerin tüm tabak, çanak, bıçağını vermeyi öneriyor. Mobilya Sektörü Meclisimiz 'mobilyalarını biz verelim' diyor. Müthiş bir dayanışma. Allah bu zor günler göstermesin. Böyle dayanışmaları depremde de görüyorduk. Müthiş. Türkiye'nin 81 vilayetinde bu dayanışma var. Hepsinin de yüreği sizlerle atıyor."