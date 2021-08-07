Birecik te arazı kavgası: 1 ölü 4 yaralı

Alınan bilgiye göre kavga, Birecik ilçesine bağlı Kocaşerif Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile fertleri çarşıda karşı karşıya geldi. Tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada Mustafa S. Halil İ. Mustafa İ., Mustafa Mert İ. ve Haydar B. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Halil Irmak (34), burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgisi olan 2 kişiyi gözaltına aldı.