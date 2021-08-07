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Haberler Yaşam Haberleri Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane çalışıyor mu? 9 Ağustos Bugün Cumartesi eczaneler açık mı, hafta sonu çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 7.8.2021 14:48

Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane çalışıyor mu? 9 Ağustos Bugün Cumartesi eczaneler açık mı, hafta sonu çalışıyor mu?

Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane çalışıyor mu? 9 Ağustos Bugün Cumartesi eczaneler açık mı, hafta sonu çalışıyor mu?

Bugün eczaneler açık mı, 7 Ağustos eczaneler çalışıyor mu sorusuna sabah saatleri itibariyle yanıt aranıyor. Hafta sonları vatandaşlar ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerine en yakın eczanenin çalışma durumunu sorguluyor. Bilindiği üzere hafta sonları eczaneler nöbet sistemine göre hizmet vermişti. Eczane takvimine göre, Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? 7 Ağustos Cumartesi eczaneler açık mı?

Hafta sonunda eczane çalışma saatleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Hafta sonu, kamu kurumları kapalı olurken ilaç tedariğinin sağlandığı eczanelerin durumu merak ediliyor. Medikal ve ilaç ihtiyaçları için hafta sonu eczanelerin yolunu tutacak vatandaşlar bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere Cumatesi günleri nöbetçi eczane açık oluyor. Peki Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? 9 Ağustos Cumartesi eczaneler açık mı? İşte eczane çalışma saatleri ve ilgili detaylar…

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler 9 Ağustos 2021 Pazartesi sabahı normal mesai saatlerine döneceği biliniyor. Böylelikle bugün eczaneler açık fakat nöbet sistemine göre hizmet verecek.

7 AĞUSTOS CUMARTESİ ECZANELER AÇIK MI?

Cumartesi günü eczaneler açık. Hafta sonları nöbetçi eczane uygulanıyor ve her mahallede ihtiyaçların karşılanması için bir eczane açık oluyor. Bugün vatandaşlar medikal ve ilaç ihtiyaçlarını kendilerine en yakın nöbetçi eczane üzerinden gerçekleştirebilecek.

ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Eczanelerin normal mesai sistemine 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü dönecek.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane çalışıyor mu? 9 Ağustos Bugün Cumartesi eczaneler açık mı, hafta sonu çalışıyor mu?
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