Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane çalışıyor mu? 9 Ağustos Bugün Cumartesi eczaneler açık mı, hafta sonu çalışıyor mu?

Hafta sonunda eczane çalışma saatleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Hafta sonu, kamu kurumları kapalı olurken ilaç tedariğinin sağlandığı eczanelerin durumu merak ediliyor. Medikal ve ilaç ihtiyaçları için hafta sonu eczanelerin yolunu tutacak vatandaşlar bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere Cumatesi günleri nöbetçi eczane açık oluyor. Peki Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? 9 Ağustos Cumartesi eczaneler açık mı? İşte eczane çalışma saatleri ve ilgili detaylar…
Eczaneler 9 Ağustos 2021 Pazartesi sabahı normal mesai saatlerine döneceği biliniyor. Böylelikle bugün eczaneler açık fakat nöbet sistemine göre hizmet verecek.
Cumartesi günü eczaneler açık. Hafta sonları nöbetçi eczane uygulanıyor ve her mahallede ihtiyaçların karşılanması için bir eczane açık oluyor. Bugün vatandaşlar medikal ve ilaç ihtiyaçlarını kendilerine en yakın nöbetçi eczane üzerinden gerçekleştirebilecek.
Eczanelerin normal mesai sistemine 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü dönecek.
NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ
Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.
Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.
NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ