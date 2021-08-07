Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane çalışıyor mu? 9 Ağustos Bugün Cumartesi eczaneler açık mı, hafta sonu çalışıyor mu?

Hafta sonunda eczane çalışma saatleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Hafta sonu, kamu kurumları kapalı olurken ilaç tedariğinin sağlandığı eczanelerin durumu merak ediliyor. Medikal ve ilaç ihtiyaçları için hafta sonu eczanelerin yolunu tutacak vatandaşlar bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere Cumatesi günleri nöbetçi eczane açık oluyor. Peki Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? 9 Ağustos Cumartesi eczaneler açık mı? İşte eczane çalışma saatleri ve ilgili detaylar…