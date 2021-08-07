Bugün hava durumu yağışlı mı, İstanbul’da yağmur yağacak mı, nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, Antalya il il hava durumu

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, eyyam-ı bahur sıcaklarının Türkiye'yi hafta sonu terk etmesi ve hafta sonu sıcaklıkların 4-5 derece düşmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle İstanbul'da yarın etkisini gösterecek olan kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa ve dolu ihtimaline karşı tedbirli olmaları yönünde halkı uyarıyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM), kentte gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışa ilişkin vatandaşları uyardı.

Bugün gece saatlerinden itibaren saat 03.00'ten yarın gece saatlerine kadar il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur, Anadolu Yakası'nın doğu ve kuzey kesimlerinde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor.

AKOM, vatandaşları, dolu yağışı ve su baskını ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.