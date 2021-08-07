Bugün hava durumu yağışlı mı, İstanbul’da yağmur yağacak mı, nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, Antalya il il hava durumu

Günlük hava durumu tahmin raporunda İstanbul, Ankara, Antalya gibi birçok ilimizde yağışlı havanın etkili olacağı duyurulmuştu. Aşırı sıcakların ardından vatandaşlar yağışların hangi bölgelerde ve ne kadar sıklıkta etkili olacağını sabahın ilk saatleriyle beraber merak etmeye başladı. Bu noktada "Bugün hava durumu yağışlı mı, yağmur yağacak mı, nasıl olacak?" soruları ise yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunda sıcaklıklarda ciddi bir düşüşün beklendiğini ifade etti. İşte detaylar…
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, eyyam-ı bahur sıcaklarının Türkiye'yi hafta sonu terk etmesi ve hafta sonu sıcaklıkların 4-5 derece düşmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle İstanbul'da yarın etkisini gösterecek olan kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa ve dolu ihtimaline karşı tedbirli olmaları yönünde halkı uyarıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM), kentte gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışa ilişkin vatandaşları uyardı.
Bugün gece saatlerinden itibaren saat 03.00'ten yarın gece saatlerine kadar il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur, Anadolu Yakası'nın doğu ve kuzey kesimlerinde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor.
AKOM, vatandaşları, dolu yağışı ve su baskını ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.
KUVVETLİ VE YER YER ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun ve Van'ın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda kuvvetli, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Anadolu Yakasında kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 26°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.