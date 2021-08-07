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Giriş Tarihi: 7.8.2021 15:02

Bursa'da yürek yakan manzara: Daha 3 günlük...

İHA
Bursa’da yürek yakan manzara: Daha 3 günlük...

Orhangazi’de Gedelek Mahallesi’nde tarım alanlarındaki bir yolun kenarında bebek sesi duyan bölgedeki çiftçiler poşet içinde ve 3 günlük olduğu tahmin edilen bir kız bebek fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Poşet içinde yol kenarına bırakılan bebek Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Gedelek Mahallesi'nden Gürle istikametine giden yol üzerindeki bir tarlada meydana geldi. Alınan bilgilere göre bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar yakınlardan bir ses geldiğini fark etti. Kedi sesine benzettikleri sesin geldiği yöne doğru giden vatandaşlar yol kenarında çalıların arasında 3 günlük olduğu tahmin edilen bir kız bebeği fark ettiler. Vatandaşlar durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri poşet içindeki bebeği alarak ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada kadın doğum servisinde küveze konan kız bebek burada kontrol altına alındı. Bebeğin bulunduğu bölgede inceleme yapan Jandarma ekipleri bebeği bırakan kişi ya da kişilerin peşine düştü. Jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

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Bursa'da yürek yakan manzara: Daha 3 günlük...
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