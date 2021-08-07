Çekiçli saldırgan yakalandı

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde tekstil atölyesi işleten şüpheli Habip G., 13 Temmuz tarihinde iş yerine gelen alacaklısı Osman Sarıtemur'u Mehmet Sarıtemur kardeşleri çekiçle başlarına vurarak vahşice katletmiş, ardından da iş arkadaşları Hakan Ç.'yi de silahla vurarak yaralamıştı.