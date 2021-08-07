Çekiçli saldırgan yakalandı

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde tekstil atölyesi işleten şüpheli Habip G., 13 Temmuz tarihinde iş yerine gelen alacaklısı Osman Sarıtemur'u Mehmet Sarıtemur kardeşleri çekiçle başlarına vurarak vahşice katletmiş, ardından da iş arkadaşları Hakan Ç.'yi de silahla vurarak yaralamıştı.
SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI
Şüpheli Habip G., öldürdüğü Sarıtemur kardeşlerin cesetlerini halıya sararak iş yerine gizledikten sonra olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışmıştı. Kan donduran çifte cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sırra kadem basan şüpheli Habip G.'yi Tekirdağ'da saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Habip G. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.