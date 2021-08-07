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Giriş Tarihi: 7.8.2021 22:12 Son Güncelleme: 7.8.2021 22:19

Çekiçli saldırgan yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Çekiçli saldırgan yakalandı

İstanbul Bağcılar’da alacak verecek meselesi sebebiyle husumetli olduğu iki kardeşi başlarına çekiçle vurarak katletdikten sonra cesetleri de halıya sarıp kayıplara karışan şüpheli Habig G. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Tekirdağ’da yakalanarak gözaltına alındı.

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde tekstil atölyesi işleten şüpheli Habip G., 13 Temmuz tarihinde iş yerine gelen alacaklısı Osman Sarıtemur'u Mehmet Sarıtemur kardeşleri çekiçle başlarına vurarak vahşice katletmiş, ardından da iş arkadaşları Hakan Ç.'yi de silahla vurarak yaralamıştı.

SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Şüpheli Habip G., öldürdüğü Sarıtemur kardeşlerin cesetlerini halıya sararak iş yerine gizledikten sonra olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışmıştı. Kan donduran çifte cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sırra kadem basan şüpheli Habip G.'yi Tekirdağ'da saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Habip G. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Çekiçli saldırgan yakalandı
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