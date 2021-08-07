‘Çift doz aşı yaptıran sayısı yeterli değil’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, çift doz aşısını yaptıranların sayısının salgınla mücadele için henüz yeterli olmadığını bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınına karşı şu ana kadar 75 milyon doz aşı yapıldığını belirtti. Aşılama hızı ve performansın yüksek olduğunu vurgulayan Koca, "Fakat çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için henüz yeterli değil. Daha önemlisi ilk dozu erteleyen kişilerin yaklaşık 20 milyon 570 bin olması" ifadelerini kullandı. AA
YENİ VAKA SAYISI 23 BİN 957, VEFAT 101
SAĞLIK Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, "covid19.saglik. gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 941 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67.02, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 45.91 olarak kayda geçti. Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun" ifadelerini kullandı. ANKARA