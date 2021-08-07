Diyarbakır’da inanılmaz anlar: ‘Müşteri çaldı’ deyip...

Olay, dün Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Büfe işleten R.Ö. ve oğulları H.Ö., ile R.Ö.'ye, yakındaki büfenin çalışanları 'Müşteri çaldığı' iddiasıyla küfredince tartışma çıktı.
Tartışma sırasında karşı büfenin çalışanları R.Ö.'nün iş yerine girdi.
Grup, R.Ö.'ye yumruk atınca kavga çıktı.
Diyarbakır'da büfede baba ile oğullarına sopalı ve sandalyeli saldırı kamerada
Grup, R.Ö. ve oğullarına sopa ve sandalyelerle saldırdı. Çevredekiler içeri girip tarafları ayırdı.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kavga sonrası yaralanan R.Ö. ve oğulları polis merkezine giderek şikayetçi oldu.