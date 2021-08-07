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Giriş Tarihi: 7.8.2021 15:17 Son Güncelleme: 7.8.2021 15:39

Diyarbakır'da inanılmaz anlar: ‘Müşteri çaldı' deyip...

DHA
Diyarbakır’da inanılmaz anlar: ‘Müşteri çaldı’ deyip...

Diyarbakır’da inanılmaz anlar yaşandı. Büfe işleten R.Ö. (65) ile oğulları R.Ö. (37) ve H.Ö., tartıştıkları karşı büfenin çalışanları tarafından sopa ve sandalyelerle darbedildi. Kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Büfe işleten R.Ö. ve oğulları H.Ö., ile R.Ö.'ye, yakındaki büfenin çalışanları 'Müşteri çaldığı' iddiasıyla küfredince tartışma çıktı.

Tartışma sırasında karşı büfenin çalışanları R.Ö.'nün iş yerine girdi.

Grup, R.Ö.'ye yumruk atınca kavga çıktı.

Diyarbakır'da büfede baba ile oğullarına sopalı ve sandalyeli saldırı kamerada

Grup, R.Ö. ve oğullarına sopa ve sandalyelerle saldırdı. Çevredekiler içeri girip tarafları ayırdı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kavga sonrası yaralanan R.Ö. ve oğulları polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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Diyarbakır'da inanılmaz anlar: ‘Müşteri çaldı' deyip...
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