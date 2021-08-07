Doluya karşı battaniyeli önlem

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava tahminleri ve Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklama ile kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak yağış, fırtına ve dolu uyarısı üzerine, pek çok vatandaş araçlarını koruma telaşına düştü.

İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesindeki Katlı Otopark, valiliğin uyarısından sonra adeta kilitlendi. Akşam saatlerinde pek çok İzmitli aracını otoparka bırakmak için giriş yaptı. Ayrıca kapalı otopark içinde dahi araçlarını toza karşı örtenlerin olduğu gözlendi. Pek çok yerde ise vatandaşlar araçlarını kapalı otopark bulamayınca açık alanlarda üzerlerine battaniye ve yatak attı. Öte yandan Karamürsel ilçesinde bir vatandaşın aracını korumak için örttüğü "Seni Seviyorum" yazılı battaniyeler yüzeler de tebessüme neden oldu.