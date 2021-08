Emekli albayın vasiyetini eşi ve oğlu yerine getirdi

Düzce'de oturan Emekli Albay Ersen Çetin, yaklaşık 8 ay önce yakalanmış olduğu Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Birçok sosyal sorumluluk projesinde bulunan ve tam bir hayvan sever olan Ersen Çetin, ölmeden önce sokak hayvanlarına sahip çıkılması konusunda eşi ve oğluna vasiyette bulundu. Eşinin acısını ve zamansız gidişini yüreğinde yaşayan Ümmühan Kınay Çetin ve 28 yaşındaki oğlu Erhan Çetin, bu vasiyeti gerçekleştirmek için hemen çalışmalara başladı.

HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ

Ümmühan Kınay Çetin ve oğlu Erhan, Düzce Hayvanları Koruma Derneği'nin Kasım ayından beri devam eden "Sevdiklerin için en vicdanlı hediyeyi ver, onlar adına bir kulübe bağışla" çağrısını öğrenince, Ersen Çetin'in vasiyetini yerine getirmek için Düzce Hayvanları Koruma Derneği ile irtibata geçti. Vefat eden Albay Ersen Çetin'in isteğini anlatan eşi ve oğlunu dinleyen Dernek Başkanı Dursun Altıntaş ve dernek yöneticilerinin yardımı ile hiçbir kâr edilmeden, işçilik fiyatı alınmadan, oldukça ucuza yapılan kulübeler için gönüllü hayvan severler kollarını sıvadı. Yapılan bağış ile kentin değişik noktalarına sokak hayvanları için konulmak üzere kulübeler yapıldı. Bunlardan 5'inin üzerin e ise "Emekli Jandarma Albay Ersen Çetin anısına can dostlarına" yazıldı.

BENİ HATIRLAMAK İÇİN SOKAK HAYVANLARINA DESTEK OLUN

Eşinin vefatı sonrasında onun son isteğini gerçekleştirmek istedikleri esnada, Derneğin çağrısını öğrenince hemen harekete geçtiklerini ifade eden Ümmühan Kınay Çetin, " ondan bahsederken, en büyük ortak noktamız doğa ve hayvan sevgimizdi. Hayattaki en sevdiği şey toprak kokusu, en büyük keyfi mutluluğu gittiği her yerde sevgiyle diktiği büyüttüğü fidanlar, çiçekler ve vasiyetimdir dediği sokak hayvanlarıydı. Her fırsatta her ortamda, 'eğer bir gün ölürsem hemen sokağa çıkıp sokak hayvanlarına mama dağıtmaya başlayın. Beni hatırlamak için sokak hayvanlarına destek olun onları sakın unutmayın 'derdi. O'na söz verirken vasiyetini bu kadar kısa sürede gerçekleştireceğimiz aklımın ucundan geçmezdi. O'nu çok özlüyoruz. Yokluğuna alışmak ve kabullenmek ne kadar çok zor olsa da Eşimin her fırsatta dile getirdiği vasiyetini yerine getirmek adına hayırlı işlere vesile olmanın O'nu da bizi de mutlu edeceğine inancım sonsuz. Bu amaçla Eşimin anısına, ağaçlandırma sevgisi bilincini artırmak ve doğa ile sokak hayvanlarını korumaya yönelik çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. "dedi. Ayrıca eşi adına hatıra ormanı yaptırmak için çalışmalarda bulunduğunu ifade etti.

BİRÇOK HİKÂYEYE TANIK OLDUK

Acılı ailenin bu hikâyesi gönüllü hayvanseverleri çok duygulandırdı. Düzce Hayvanları Koruma Derneği (Bipativer) başkanı Dursun Altıntaş ve Dernek üyeleri "Bu çalışma birçok hayvan dostumuzun barınma ihtiyacının giderilmesine destek oldu. Birçok hikâyeye tanık olduk. Emekli Jandarma Kıdemli Albay Ersen Çetin'in değerli anısına kulübe yaptırmak için bize ulaşan Ümmühan Hanım'ı dinlediğimizde ise çok duygulandık. Bu örnek davranış için Ümmühan Kınay Çetin ve oğulları Erhan Çetin'e teşekkür ediyor, sabır diliyor ve acılarını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.