Endonezya’dan Rize’ye gelin geldi! “Çok mutluyuz”

Rize'nin İyidere ilçesi Büyük Çiftlik köyünde yaşayan 26 yaşındaki Eren Temiz, sosyal medya üzerinden tanıştığı Endonezyalı Noveri Susiana ile internet üzerinden tanıştılar. 3 ay boyunca internet üzerinden konuşan Rize'li Eren Temiz, ve Endonezya'lı Noveri Susiana evlenme kararı aldılar. Pandemi nedeniyle ülkeler arası giriş çıkış yasağı olmasından dolayı Rize'li Eren'in ailesi, Endonezyalı gelini internet üzerinden uzaktan istediler. Endonezya'dan Rize'ye internet üzerinden uzaktan kız istemeyle dünya evine giren çift ise şimdi birlikteliklerini köyleri Büyükçiftlik köyünde sürdürüyor.

İnternet üzerinden tanıştığı eşi Noveri Susiana ile 3 aylık görüşmenin ardından evlendiğini dile getiren 26 yaşındaki Eren Temiz, "Eşimle 3 ay önce internet üzerinden tanıştık. İnternetten konuşup, birbirimizi tanıdık ve evlenmeye karar verdik. Müslüman olmamız en önemli etkendi .O da bizim ortak noktamız oldu. Bizim adetlerimize uyabileceğinden dolayı Noveri Susiana ile yuva kurmak istedim.Amcamın oğlunun eşi de Endonezya'da yaşıyor.Bu konuda bana desteği oldu. Eşim Endonezya'dan, biz buradan, evrakları hazırladık. Amcamın oğlu 3 ay sonra Endonezya'dan Türkiye'ye gelirken eşimi Türkiye'ye getirdi" dedi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kendilerinin Endonezya'ya gidemediği ifade eden Eren Temiz, Noveri'yi ailesinden isteme işini de internet üzerinden görüntülü olarak yaptıklarını söyleyen Temiz "Kız isteme faslı internet üzerinden oldu. Ailelerimiz konuştu, tanıştı, anlaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle biz Endonezya'ya gidemedik. İlerleyen zamanlarda inşallah gitmeyi planlıyoruz. Gerçekten şimdi çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Eşiyle Rize'de evlendikten sonra mutlu bir hayat sürdürdüklerini ifade eden Eren Temiz, eşim Noveri bizim hayatımıza çok güzel uydu. Bahçemizde bağ bahçe işlerine yardımcı oluyor. Dedim ya ortak yanımız Müslüman olmaktı. O da burada yabancılık çekmiyor, örf ve adetlerimizi yerine getirmekte zorluk çekmiyor" dedi

ENDONEZYA'DAN, RİZE'YE GELİN GELECEĞİM AKLIMDAN GEÇMEZDİ

Eren ile internetten tanıştıklarını söyleyen Endonezyalı gelin Noveri Susiana ise, " Eren ile internette tanıştıktan sonra çok sohbet ettik.Birbirimizi kısa sürede sevdik ve evlenmeye karar verdik. Koronavirüs sebebiyle yurt dışına giriş çıkış yoktu. Ailelerimiz de bizim gibi internet üzerinden tanıştılar ve kaynaştılar. Hepimiz çok mutlu olduk. Endonezya'dan Rize'ye gelin geleceğim aklımın ucundan geçmezdi. Kaderimiz buymuş. Karadeniz insanı çok sıcak ve cana yakın. Doğası da mükemmel.Sanki burada cennete yaşıyorum. İnşallah ailemde buraya gelecek ve bizde Endonezya'ya gideceğiz. Eren ve ailesiyle Rize'de yaşamaktan çok mutluyum" dedi

ERDOĞAN DÜNYA LİDERİ

Türkiye'nin en büyük şansı güçlü bir Cumhurbaşkanı, lideri olduğunu ifade eden Endonezyalı gelin Noveri Susiana, Türkiye devleti her ülkeye her konuda desteğini yapıyor. Bu da çok güçlü bir devlet olduğunu, başındaki lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın zalimlere karşı verdiği mücadeleden çok etkilenmiştim. Hiç aklıma gelmezdi Türkiye'ye gelin gideceğim. Çok şanslıyım ki hem sevdiğim kişi ile evlendim, hem de çok güçlü bir devlete gelin geldim "dedi