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Giriş Tarihi: 7.8.2021 09:38 Son Güncelleme: 7.8.2021 09:44

Esenyurt'taki yangından geriye bu manzara kaldı! Binlercesi kül oldu...

İHA
Esenyurt’taki yangından geriye bu manzara kaldı! Binlercesi kül oldu...

Dün öğle saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir depoda yangın çıktı. Yangın kısa sürede deponun tamamını sardı. Beyaz eşya stoku yapan iki lojistik firmasının kullandığı depoya 5 saat müdahale edildi, yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi. Bu sabah gün ışığı ile o fabrika havadan görüntülendi. Binlerce beyaz eşyanın küle döndüğü görüldü.

Esenyurt'ta dün 2 ayrı firmaya ait lojistik eşya deposunda çıkan yangın sonrası bu sabah havadan çekilen görüntülerde, yüzlerce beyaz eşyanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Esenyurt'ta dün 2 ayrı firmaya ait lojistik deposunda çıkan yangın 5 saatin sonunda itfaiye tarafından kontrol altına alınabilmişti. Ekiplerin soğutma ve enkaz çalışmaları sabaha devam ederken yanan deponun son hali drone ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde deponun içerisinde yüzlerce, fırın, çamaşır makinesi ve diğer beyaz eşyaların kullanılamaz hale geldiği görüldü.

İçeride bulunan toplam zararın ise yapılacak olan bilirkişi raporundan sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

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Esenyurt'taki yangından geriye bu manzara kaldı! Binlercesi kül oldu...
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