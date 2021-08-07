Evlenmek için kaçmıştı! Erkek arkadaşı tutuklandı

İzmit İlçesi Topçular Mahallesi Hilal Sokakta bir süre önce evlenmek için kaçtığı erkek arkadaşı O.Ö'nün evinde, 5 Ağustos günü akşam saatlerinde başından vurulmuş bir halde bulunan 18 yaşındaki Sude Akarsu, evde bulunanların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kız, burada yapılan ilk tedavisinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesine sevk edildi

ERKEK ARKADAŞI SERBEST

Olay yerine gelen polis ekipleri ise evde detaylı incelemelerde bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Hastanede tedavisi devam eden genç kız ise gece 03:00 sularında hayatını kaybetti. Olayla ilgili Sude'nin evlenmek için kaçtığı öğrenilen O.Ö. polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Daha sonra serbest bırakıldı.

ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞMIŞ

İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde annesi ve kardeşleri ile birlikte yaşadığı öğrenilen Sude'nin bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı ile evlenmek istediği, ancak ailesinin onay vermemesi üzerine evden kaçtığı öğrenildi. Erkek arkadaşının evinde kalan ve evlilik hazırlığında bulunan genç kızın, bir gün öncede erkek arkadaşı ile İzmit ilçesinde gezerken bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı iddia edildi.

BU DEFA TUTUKLANDI

Öte yandan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olay sonrası ifadesi alınarak serbest bırakılan erkek arkadaşı O.Ö, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınarak adli merciilere sevk edildi. O.Ö tutuklanırken, olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı